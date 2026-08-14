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新着

Business monitorUSB-C対応LCDモニター

22B2U2300E/11

日々の効率を高める
生産性を高めるために設計された、このUSB-C対応のフルHDモニターはIPSパネルを搭載し、滑らかな120Hzのリフレッシュレートを実現します。低ブルーライトパネルを採用したSoftBlue Technologyにより、仕事中も快適で集中しやすい視聴体験が得られます。
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  • 2000シリーズ

  • 22（21.5インチ／54.6cm（対角））

  • 1920 × 1080（フルHD）

超滑らかな映像を実現する120Hzリフレッシュレート

超滑らかな映像を実現する120Hzリフレッシュレート

動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このフィリップスモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを備えています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作を行う際に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業のスピードを高めながら、目の疲れを最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。

SoftBlue Technology：快適な視聴のために

SoftBlue Technology：快適な視聴のために

SoftBlueテクノロジーは、長時間のブルーライト曝露による健康への悪影響から目を保護し、視覚的な快適性を高めます。低ブルーライトパネルにより、400-500nmの範囲に対する415-455 nmの範囲のディスプレイ放射光の比率を50%未満に抑えます。その結果、SoftBlueテクノロジーは最適な視覚的快適性を提供し、眼精疲労を最小限に抑え、集中力の持続をサポートします。さらに、SoftBlue LEDテクノロジーはブルーライト放射の低減効果について試験済みで、TÜV Rheinland Low Blue Light（Hardware Solution）認証を取得しています。

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。

技術仕様

この製品に関するサポート

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注釈

  1. 応答時間の値がSmartResponseと同じです

  2. CIE1976に基づくAdobe RGBおよびDCI-P3カバレッジ、CIE1931に基づくsRGB面積、CIE1976に基づくNTSC面積。

  3. 画面共有、オンラインでの動画配信やインターネット経由の音声配信などのアクティビティは、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える場合があります。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって、全体的な音声および動画の品質が決まります。

  4. EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご確認ください。

  5. モニターは機能紹介画像と異なって見える場合があります。

  6. 本リーフレットに掲載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。

  7. 製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、および仕様が異なる場合があります。