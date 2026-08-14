新着
22B2U2300E/11
2000シリーズ
22（21.5インチ／54.6cm（対角））
1920 × 1080（フルHD）
動きが滑らかであるほど、目への負担は軽減されます。このフィリップスモニターは、強化された120Hzのリフレッシュレートを備えています。スクロール、アプリケーションの切り替え、複雑なスプレッドシートの操作を行う際に、より滑らかで正確な動きを体感できます。これにより、作業のスピードを高めながら、目の疲れを最小限に抑え、必要なだけ長時間作業できます。
SoftBlueテクノロジーは、長時間のブルーライト曝露による健康への悪影響から目を保護し、視覚的な快適性を高めます。低ブルーライトパネルにより、400-500nmの範囲に対する415-455 nmの範囲のディスプレイ放射光の比率を50%未満に抑えます。その結果、SoftBlueテクノロジーは最適な視覚的快適性を提供し、眼精疲労を最小限に抑え、集中力の持続をサポートします。さらに、SoftBlue LEDテクノロジーはブルーライト放射の低減効果について試験済みで、TÜV Rheinland Low Blue Light（Hardware Solution）認証を取得しています。
ディスプレイ機器に内蔵された高品質ステレオスピーカーのペアです。モデルやデザインに応じて、前面から音を出す見えるタイプ、または下向き、上向き、背面向きなど、外から見えないタイプがあります。
レビュー
応答時間の値がSmartResponseと同じです
CIE1976に基づくAdobe RGBおよびDCI-P3カバレッジ、CIE1931に基づくsRGB面積、CIE1976に基づくNTSC面積。
画面共有、オンラインでの動画配信やインターネット経由の音声配信などのアクティビティは、ネットワークのパフォーマンスに影響を与える場合があります。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、およびそのパフォーマンスによって、全体的な音声および動画の品質が決まります。
EPEAT評価は、Philipsが製品を登録している地域でのみ有効です。お住まいの国での登録状況については、https://www.epeat.net/ をご確認ください。
モニターは機能紹介画像と異なって見える場合があります。
本リーフレットに掲載されている製品およびアクセサリーは、国や地域によって異なる場合があります。
製品に付属するケーブルは、国または地域固有の要件に応じて、種類、数量、および仕様が異なる場合があります。