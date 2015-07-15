221S6QHAW/11
本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで
25％のリサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス AH-IPS LED ディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです
S Line
22（21.5 インチ／54.6 cm 対角）
1920 x 1080（フル HD）
AH-IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。AH-IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。
レビュー
「AH-IPS」ワードマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
スマートな応答時間は、GtG または GtG（BW）テストによる最適値です。
HDMI ケーブルは、地域およびモデルによって異なります。