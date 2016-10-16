19S4QAW/11
本質的な機能と効率の良いパフォーマンスで
25％リサイクル材料を使用し、PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップスディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです。
S Line
19 インチ（48.3 cm）
1280 x 1024（SXGA）
このフィリップスモニターハウジングには、窒素化難燃剤とポリ塩化ビニルが使用されていません（PVC-BFR フリー）。
LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。
フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。
レビュー
「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況については、https://www.epeat.net/ でご確認ください。
応答時間値は SmartResponse に相当