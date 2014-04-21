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Brilliance液晶モニター、LED バックライト

19S4LAW5/11

環境にやさしい高生産性

PVC、BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス LED オーディオディスプレイは、環境にやさしい高生産性を実現するために理想的なディスプレイです

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省エネルギーの LED ディスプレイ

環境にやさしい高生産性

  • S Line

  • 19 インチ（48.3 cm）

  • 1280 x 1024（SXGA）

自然な色を再現する LED テクノロジー

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

理想的な表示角度に合わせた画面の傾斜

100％リサイクル可能な梱包

フィリップスは持続可能で環境にやさしい素材をモニターに使用しています。本体のプラスチック製部品、金属製シャーシ部品、梱包素材のすべてが 100％リサイクル可能です。一部のモデルでは、最大 65％に再生プラスチックを使用しており、廃棄物削減を実現しています。RoHS 規格を厳守することにより鉛や水銀などの有毒物質を持続的に削減、排除します。また、ディスプレイのハウジングには PVC/BFR フリー素材を使用しています。詳細は、http://www.asimpleswitch.com/global/ のフィリップスをご覧ください。

技術仕様

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