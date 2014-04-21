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Brilliance液晶モニター、LED バックライト

17S4LAW/11

環境にやさしい高生産性

PVC BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス LED バックライトオーディオモニターは、環境にやさしい高生産性を実現する理想的なディスプレイです

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省エネルギーの LED ディスプレイ

環境にやさしい高生産性

  • S Line

  • 17 インチ（43.2 cm）

  • 1280 x 1024（SXGA）

省電力で自然な色を再現する LED テクノロジー

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

SmartPower：最大 50％省エネ

SmartPower は、画面の画像の内容を動的に分析して省エネを実現する人口知能テクノロジーです。バックライトの強度を自動的に抑制、プリセットすることにより、最大 50％まで消費電力を押さえることができ、エネルギーコストを大幅に低減することが可能です。

水銀含有量ゼロ

LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

技術仕様

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