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Brilliance液晶モニター、LED バックライト

17S4LAB/11

環境にやさしい高生産性

PVC BFR フリーのハウジングを採用したフィリップス LED バックライトオーディオモニターは、環境にやさしい高生産性を実現する理想的なディスプレイです

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省エネルギーの LED ディスプレイ

環境にやさしい高生産性

  • S Line

  • 17 インチ（43.2 cm）

  • 1280 x 1024（SXGA）

水銀含有量ゼロ

LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast

リッチブラック（混色の黒）の細部表示を向上させる SmartContrast

SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

省電力で自然な色を再現する LED テクノロジー

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイト LED を搭載しています。LED は減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

技術仕様

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