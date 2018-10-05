LED 作業灯 (17)
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LPL42X1
- 高性能 LUXEON LED
- ブーストモード 200 lm／エコモード 100 lm
- 最新のバッテリー（LiFePO4 バッテリー）技術搭載
- IK07／IP54 準拠の優れた耐性
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LPL67X1
- ブーストモード 200 lm／エコモード 100 lm
- 便利なハンズフリー仕様
- 上部に 100 lm のスポットライトを搭載
- 最長 4 時間の長寿命バッテリー
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LPL61X1
- 高性能 LUXEON LED ライト
- 2 段階光出力：300 ルーメン（ブースト）、120 ルーメン（エコ）
- 衝撃に強い設計
- 最新のバッテリー（LiFePO4 バッテリー）技術搭載
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LPL60UVX1
- 高性能 LUXEON LED ライト
- 2 段階光出力：350 ルーメン（ブースト）、150 ルーメン（エコ）
- 最新のバッテリー（LiFePO4 バッテリー）技術搭載
- 漏洩検知 UV 照射機能
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LUMX60PILLX1/20
- ブーストモード 500 lm／エコモード 250 lm
- スポットライト 180 lm
- バッテリー持続時間：4.5h（エコ：10h）
- 人間工学に基いた設計と折り畳み式
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LUMX60POCKX1/20
- ブーストモード 300 lm／エコモード 150 lm
- スポットライト 100 lm
- バッテリー持続時間：3.5h（エコ：7h）
- コンパクトで柔軟
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LUMX60SLIMX1/20
- ブーストモード 500 lm／エコモード 250 lm
- スポットライト 150 lm
- バッテリー持続時間：4.5h（エコ：7h）
- 汎用性が高くて回転可能
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LUMX60UVPIX1/20
- ブーストモード 500 lm／エコモード 250 lm
- スポットライトと UV 180 lm
- バッテリー持続時間：4.5h（エコ：10h）
- 高演色性と漏洩検知 UV 照射機能
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LUMX60LINEX1/20
- ブーストモード 300 lm／エコモード 150 lm
- スポットライト 120 lm
- バッテリー持続時間：4.5h（エコ：8h）
- 耐久性に優れた広角ビーム
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LPL57X1
- 32 個の高品質 LUXEON LED
- ケーブルまたはコードレスで使用可能
- 1200 ルーメン、120°のワイドな照射面
- 伸縮可能なフック
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LPL443MODX1
- 日光のような光
- 1500／750 ルーメンの LED 光で全方位照射
- 長寿命バッテリー
- IK07／IP54 準拠のタフ設計
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