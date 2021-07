選択してください アラバマ州 アラスカ州 アーカンソー州 アリゾナ州 カリフォルニア州 コロラド州 コネチカット州 ワシントンD.C. デラウェア州 フロリダ州 ジョージア州 ハワイ州 アイオワ州 アイダホ州 イリノイ州 インディアナ州 カンザス州 ケンタッキー州 ルイジアナ州 マサチューセッツ州 メリーランド州 メイン州 ミシガン州 ミネソタ州 ミズーリ州 ミシシッピ州 モンタナ州 ノースカロライナ州 ノースダコタ州 ネブラスカ州 ニューハンプシャー州 ニュージャージー州 ニューメキシコ州 ネバダ州 ニューヨーク州 オハイオ州 オクラホマ州 オレゴン州 ペンシルベニア州 ロードアイランド州 サウスカロライナ州 サウスダコタ州 テネシー州 テキサス州 ユタ州 バージニア州 バーモント州 ワシントン州 ウィスコンシン州 ウェストバージニア州 ワイオミング州 Andaman and Nicobar Islands Andhra Pradesh Arunāchal Pradesh Assam Bihār Chandīgarh Chhattīsgarh Damān and Diu Delhi Dādra and Nagar Haveli Goa Gujarāt Himāchal Pradesh Haryāna Jharkhand Jammu and Kashmīr Karnātaka Kerala Lakshadweep Mahārāshtra Meghālaya Manipur Madhya Pradesh Mizoram Nāgāland Orissa Punjab Pondicherry Rājasthān Sikkim Tamil Nādu Tripura Telangana Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 遼寧省 吉林省 黒竜江省 上海市 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省 河南省 湖北省 湖南省 広東省 広西チワン族自治区 海南省 重慶市 四川省 貴州省 雲南省 チベット 陝西省 甘粛省 青海省 寧夏回族自治区 新疆ウイグル自治区 アクレ州 アラゴアス州 アマソナス州 アマパー州 バイア州 セアラー州 ブラジリア連邦直轄区 エスピリトサント州 ゴイアス州 マラニョン州 ミナスジェライス州 マットグロッソ・ド・スル州 マットグロッソ州 パラー州 パライバ州 ペルナンブーコ州 ピアウイ州 パラナ州 リオデジャネイロ リオグランデ・ド・ノルテ州 ロンドニア州 ロライマ州 リオグランデ・ド・スル州 サンタカタリーナ州 セルジッペ州 サンパウロ トカンティンス州 アルバータ州 ブリティッシュコロンビア州 マニトバ州 ニューブランズウィック州 ニューファンドランド・ラブラドール州 ノバスコシア州 ノースウエスト準州 ヌナブト準州 オンタリオ州 プリンスエドワードアイランド州 ケベック州 サスカチュワン州 ユーコン準州 Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta-Andria-Trani Bolzano Cagliari Campobasso Caserta Chieti Carbonia-Iglesias Caltanissetta Cuneo Como Cremona Cosenza Catania Catanzaro Enna Forli-Cesena Ferrara Foggia Firenze Fermo Forli Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia Crotone Lecco Lecce Livorno Lodi Latina Lucca Medio Campidano Monza e Brianza Macerata Messina Milano Mantova Modena Massa-Carrara Matera Napoli Novara Nuoro Ogliastra Oristano Olbia-Tempio Palermo Piacenza Padova Pescara Perugia Pisa Pordenone Prato Parma Pistoia Pesaro e Urbino Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Venezia Vicenza Verona Viterbo Vibo Valentia New South Wales Queensland Victoria Tasmania Western Australia Northern Territory Australian Capital Territory South Australia