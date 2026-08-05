フィリップス、ディズニーと共に「Ambient Experience Disney Theme」を提供開始

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：安部美佐子、 以下 フィリップス）は、The Walt Disney Company（以下「ディズニー」）と共に、小児MR検査向けソリューション「Ambient Experience Disney Theme」の提供を開始します。本ソリューションは、フィリップスのMR検査環境演出システム「Ambient Experience」に、ディズニーのキャラクターや物語を組み込むことで、小児患者が検査中により安心して過ごせる環境づくりを支援するものです。 MR検査では、大型のMR装置や検査中に発生する大きな動作音など、日常とは異なる環境が、小児患者に不安や緊張を与えることがあります。世界中で愛されるディズニーの物語とキャラクターを通じて、病気と闘うこどもたちとご家族の最も必要とされる時に、安らぎと楽しいひと時をお届けしたいというディズニーの想いに、フィリップスが医療分野で培ってきた知見を融合することで、小児患者とその家族がより安心して検査に臨みやすい環境づくりを目指します。 Ambient Experience Disney Themeでは、検査室内の照明、映像、音響演出とディズニーのコンテンツを組み合わせることで、検査前から検査終了まで一貫した空間演出を提供します。これにより、小児患者にとってより親しみやすく快適な検査環境づくりをサポートします。