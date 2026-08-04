フィリップス、携帯型超音波画像診断装置「Lumify R5.1」を発売

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：安部 美佐子、 以下 フィリップス）は、携帯型超音波画像診断装置「Lumify（ルミファイ）」の最新モデル「Lumify R5.1」を8月4日（火）より販売開始します。 近年、超高齢社会の進展や医療提供体制の変化を背景に、救急医療、集中治療、在宅医療などの現場で、ベッドサイドで迅速に超音波検査を行う「ポイントオブケア超音波（POCUS）」の活用が拡大しています。POCUSは、心血管評価や呼吸器診療、周術期管理など幅広い診療領域で利用されており、診断支援に加え、処置支援や患者モニタリングのツールとしても重要性が高まっています。

また、日本国内では医療従事者の負担軽減や診療効率の向上が求められており、迅速かつ客観的な情報を提供するソリューションへの期待が高まっています。

こうしたニーズに応えるため、「Lumify R5.1」では、循環器評価や肺評価を支援する機能に加え、救急領域での活用を想定した機能を新たに搭載しました。これにより、さまざまな診療現場におけるPOCUSの活用を支援し、迅速な臨床判断と検査ワークフローの効率化に寄与することが期待されます。



「Lumify R5.1」主な製品特長 1. Auto EFAuto EF は、AIを活用し*、左室駆出率（Ejection Fraction：EF）の定量評価を支援する自動解析機能です。これにより、手動トレースによる操作負荷を軽減するとともに、検査者の経験やスキルレベルによる評価のばらつき低減と評価手順の標準化を支援します。心機能の定量評価を効率的に支援することで、救急、集中治療、循環器診療をはじめとするさまざまな診療環境において、ベッドサイドでの効率的な検査ワークフローを支援します。