株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：安部 美佐子、 以下 フィリップス）は、2026年7月14日（火）に、フィリップス・ジャパン麻布台本社にて、7月に日本で提供を開始した最新ソリューション「SmartIQ Technology」*のプレス向けセミナーを開催しました。

高齢化に伴う心血管疾患の増加や医療現場の負荷拡大が続く中、患者負担の少ない「カテーテル治療」への注目が高まっています。一方で、治療は年々複雑化しており、患者への負担をできるだけ抑えながら、医師がより正確に治療を行えるよう支援する画像技術への期待も高まっています。



本セミナーでは、フィリップスによる画像ガイド治療領域の取り組みや、「SmartIQ Technology」の製品概要を紹介するとともに、京都桂病院 心臓血管センター 中村茂先生をお招きし、循環器治療における臨床現場の課題や最新動向についてご講演いただきました。



*本製品については、2026年7月14日（火）に配信したニュースリリース（心臓カテーテル治療における高画質と患者負担の軽減を追求したイメージングテクノロジー「SmartIQ Technology」を販売開始）にて発表しています。