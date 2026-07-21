心臓カテーテル治療における高画質と患者負担の軽減を追求したイメージングテクノロジー「SmartIQ Technology」を販売開始

【SmartIQ Technology】の主な特長

1. 高画質を生み出す「Content-Aware imaging algorithm」 X線物理学の基本原理と臨床データを組み合わせた数理モデルを用いて、臨床的に重要な画像情報と背景ノイズをインテリジェントに分離します。



2. 透視レベルの線量で高画質を生み出す「Ultralow Doseプロトコル」 分離されたノイズを低減することにより、透視レベルのX線量であっても撮影画像のイメージクオリティを構築します。 3. 画質を維持する「Low Contrastプロトコル」 目的とする重要なコントラストを選択的に強調することで、低濃度造影剤の使用する場面においても画像品質の維持を支援します。



4. 画像情報の整合性に配慮した設計「SafeGuard」 画像処理済み画像とオリジナル画像を継続的に比較するシステムにより、診断や治療に関わる臨床情報の整合性を安全に維持するよう設計しています。



5. 臨床ニーズに応じて選択可能なプロトコル設計 ルーチン検査から複雑な冠動脈インターベンションまで、術者は目的、状況に応じて、ベッドサイドにて簡便に最適なプロトコルを選択することが可能です。また、既存のAzurionシステムでも導入可能です。