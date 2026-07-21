心臓カテーテル治療における高画質と患者負担の軽減を追求したイメージングテクノロジー「SmartIQ Technology」を販売開始

株式会社フィリップス・ジャパンは、心臓カテーテル治療向け血管撮影システム「Azurion」に搭載可能な新画像技術「SmartIQ Technology」を7月14日（火）より販売開始いたします。
日本国内では高齢化の進展に伴い心血管疾患が増加する一方、患者負担の軽減や医療従事者の業務効率化へのニーズが高まっています。低侵襲なカテーテル治療はますます重要な役割を担う中、病変の状態を適切に把握するための「高画質」と、被ばく線量・造影剤の使用量・手技時間を抑える、「負担軽減」の両立が急務とされています。
このたびフィリップスが発売する「SmartIQ Technology」は、主要な心血管センターとの共同開発から誕生した、リアルタイム画像アルゴリズムにより、複雑化する手技において高い画像品質を維持しながら、被ばく線量や造影剤使用量の低減を支援します。
株式会社フィリップス・ジャパンは、心臓カテーテル治療向け血管撮影システム「Azurion」に搭載可能な新画像技術「SmartIQ Technology」を7月14日（火）より販売開始いたします。
1. 高画質を生み出す「Content-Aware imaging algorithm」 X線物理学の基本原理と臨床データを組み合わせた数理モデルを用いて、臨床的に重要な画像情報と背景ノイズをインテリジェントに分離します。 分離されたノイズを低減することにより、透視レベルのX線量であっても撮影画像のイメージクオリティを構築します。 3. 画質を維持する「Low Contrastプロトコル」 目的とする重要なコントラストを選択的に強調することで、低濃度造影剤の使用する場面においても画像品質の維持を支援します。 画像処理済み画像とオリジナル画像を継続的に比較するシステムにより、診断や治療に関わる臨床情報の整合性を安全に維持するよう設計しています。 ルーチン検査から複雑な冠動脈インターベンションまで、術者は目的、状況に応じて、ベッドサイドにて簡便に最適なプロトコルを選択することが可能です。また、既存のAzurionシステムでも導入可能です。
2. 透視レベルの線量で高画質を生み出す「Ultralow Doseプロトコル」
4. 画像情報の整合性に配慮した設計「SafeGuard」
5. 臨床ニーズに応じて選択可能なプロトコル設計
1. 高画質を生み出す「Content-Aware imaging algorithm」
X線物理学の基本原理と臨床データを組み合わせた数理モデルを用いて、臨床的に重要な画像情報と背景ノイズをインテリジェントに分離します。
分離されたノイズを低減することにより、透視レベルのX線量であっても撮影画像のイメージクオリティを構築します。
3. 画質を維持する「Low Contrastプロトコル」
目的とする重要なコントラストを選択的に強調することで、低濃度造影剤の使用する場面においても画像品質の維持を支援します。
画像処理済み画像とオリジナル画像を継続的に比較するシステムにより、診断や治療に関わる臨床情報の整合性を安全に維持するよう設計しています。
ルーチン検査から複雑な冠動脈インターベンションまで、術者は目的、状況に応じて、ベッドサイドにて簡便に最適なプロトコルを選択することが可能です。また、既存のAzurionシステムでも導入可能です。
今後の展示予定: フィリップスでは、本技術の利便性をより多くの医療従事者の皆様へお伝えするため、2026年度開催のCVIT 2026（日本心血管インターベンション治療学会）をはじめとする学会会場にて、SmartIQを用いた画像等の展示を予定しております。
今後の展示予定:
フィリップスでは、本技術の利便性をより多くの医療従事者の皆様へお伝えするため、2026年度開催のCVIT 2026（日本心血管インターベンション治療学会）をはじめとする学会会場にて、SmartIQを用いた画像等の展示を予定しております。
販売名：血管造影X線診断装置 Azurion 医療機器認証番号：228ACBZX00012000
販売名：血管造影X線診断装置 Azurion
医療機器認証番号：228ACBZX00012000
株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業以来、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、およびパーソナルヘルスと多岐に渡ります。ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、超高齢化が進む日本の医療・健康課題解決に向け取り組んでいます。日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）
株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業以来、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、およびパーソナルヘルスと多岐に渡ります。ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、超高齢化が進む日本の医療・健康課題解決に向け取り組んでいます。日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）
ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。 フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。 オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2025年の売上高は180億ユーロ、全世界に約64,800人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）
ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。 フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。 オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2025年の売上高は180億ユーロ、全世界に約64,800人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）
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