スポーツで虫歯や歯周病のリスクが高まる？アスリートの健康な歯を守る口腔ケア習慣

口腔環境の悪化につながりやすい運動中の飲食については、どう指導されていますか?

「熱中症予防や低血糖などの予防に必須ですから、基本的に制限することはありません。ただし、スポーツドリンクや間食をとった後は、水を飲んだり、口をゆすぐように指導しています。口の中に飲食物が停滞しているかぎり、口腔内は酸性に偏ったままですが、水で食べカスや糖分を洗い流してあげるだけでも、口腔環境はかなり改善されると思います。

以前私たちが行った歯磨き習慣のアンケート調査では、運動前に歯を磨くと答えた女性アスリートが結構いました。運動前とまでいかなくとも、食事後はかならず歯を磨く習慣をつけること。口腔内の食べカスや歯垢をできるだけ減らしておけば、運動中・後に口腔環境が悪化することは防げます」

じつは好士先生ご自身も、第一線で活躍するマラソンランナーです。診療や研究のかたわら、東京国際女子マラソン(2003年)では24位、ユナイテッド・グアムマラソン(2019年)では女子ハーフの部優勝、青梅高水国際トレイルラン(2021年)で19キロ女子の部優勝など、数々の輝かしい戦績をあげてきました。好士先生が、運動中に心がけている口腔ケアは?

「マラソン時は、スポーツドリンクと水はかならずワンセット。大会でも給水所でスポーツドリンクを飲んだあとは、水で口をすすぐようにしています。歯科医のランナー仲間も多くいますが、同じように心がけている人が多いと思います。

フルマラソンやトライアスロンのような長時間にわたる競技だと、粉飴やクエン酸を溶かしたドリンクで栄養補給することもありますが、口腔環境が悪い人は競技後にますます悪化してしまうことがあります。口をゆすぐ、定期検診に通うなど歯を守るケアも心がけてほしいですね」

多くのアスリートの口の中を診てきた好士先生によると、好成績を上げて長く活躍できる選手は、口腔の状態がいいと感じることが多いと話します。

「スポーツで、人生で、長く活躍しつづけるために健康な歯は大切な土台となります。ぜひ今日からブラッシングを基本とした口腔ケアを徹底して、全身と歯の健康を目指してほしいですね」(取材・文/麻生泰子)

